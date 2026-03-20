চাঁদ দেখা গেছে, কাল পবিত্র ঈদুল ফিতর

বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে। এর ফলে শনিবার (২১ এপ্রিল) সারা দেশে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে।
শুক্রবার (২০ মার্চ) সন্ধ্যা ৬টা ১৬ মিনিটে কক্সবাজার-এ শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
এর আগে, গত ১৮ মার্চ চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ঈদের তারিখ ঘোষণা করে। ওইদিন শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় সেখানে পবিত্র রমজান মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হয়।
ফলে শুক্রবার (২০ মার্চ) মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে।
