মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ ২০২৬, ১১:৩১ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
তেলের দাম ফের ১০০ ডলারের উপরে কমলাপুর রেলস্টেশনে আনসারের অভিযানে ছিনতাইকারী আটক সিরাজগঞ্জে ভিডিও কলে ব্ল্যাকমেইলারের হাতে জিম্মি রিক্সাচালকের পরিবার শাহ আমানত বিমানবন্দরে আরও ৭ আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল ইরানি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাজ্য প্রথমবার পিএসএলে ধারাভাষ্য দেবেন আতহার আলি ঈদের ছুটি শেষে অফিস খুলছে আজ একটি ভালো কাজ অন্য ভালো কাজের সহায়ক ফেসবুকে রিলস-পোস্ট শেয়ার করে মাসে ৩০০০ ডলার আয়ের সুযোগ! কমলো জ্বালানি তেলের দাম
/ ঢাকা, সর্বশেষ

কমলাপুর রেলস্টেশনে আনসারের অভিযানে ছিনতাইকারী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ, ২০২৬




রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন-এ ঈদকে সামনে রেখে ঘরমুখো যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে ও নিরাপত্তা জোরদারে মোতায়েন রয়েছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী-এর অঙ্গীভূত আনসার সদস্যরা। তাদের তৎপরতায় একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা নস্যাৎ হয়েছে।

সোমবার (২৩ মার্চ) আনসার সদর দফতরের উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন,সোমবার রাতে নিয়মিত টহল ডিউটির সময় সন্দেহজনক আচরণে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আটক করেন আনসার সদস্যরা। পরে তার দেহ তল্লাশি করে ছিনতাইকৃত দুটি স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়।

তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারকৃত ফোনগুলো প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলে যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঘটনার সময় উপস্থিত যাত্রীরা আনসার সদস্যদের পেশাদারিত্ব, সততা ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ঈদযাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখতে আনসার বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জে ভিডিও কলে ব্ল্যাকমেইলারের হাতে জিম্মি রিক্সাচালকের পরিবার

ফেসবুকে রিলস-পোস্ট শেয়ার করে মাসে ৩০০০ ডলার আয়ের সুযোগ!

কমলো জ্বালানি তেলের দাম

পাবনায় বিএনপির দুই গ্রুপের গোলাগুলি, পুলিশসহ আহত ৩০

সুন্দরবনে অস্ত্রসহ ‘ছোট সুমন’ বাহিনীর সদস্য আটক

দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক আছে: বিদ্যুৎমন্ত্রী

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech