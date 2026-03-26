মোহাম্মদপুরে সাড়াশি অভিযানে গ্রেফতার ১৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৬ মার্চ, ২০২৬



রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অপরাধপ্রবণ বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি, এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-আকাশ (২৪),সিয়াম (২১), সোহানুর রহমান সোহান (২৪),বিজয় গাজী (২০), শাকিল (৩০), রাশেদ মিয়া (২৮), বিল্লাল (২৬), ফরিদ (২১), শাকিল (২১), হৃদয় (২৬), মিজান (৩০), শাকিল (৩২), নজরুল (৪৭), তৌহিদ (২৫), ফারুক (২৯) ও সাকলাইন মোস্তাক সিয়াম (১৯)।

বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন,বুধবার (২৫ মার্চ ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। এদের মধ্যে ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায়, ৩ মাদক মামলায় ২,পর্নোগ্রাফি ১, অন্যান্য ১,পরোয়ানা ১,( পরোয়ানা তামিল ২ টি) ও অন্যান্য আইনে ৮।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


