কিশোরগঞ্জে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে কিশোরগঞ্জে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকাল ৮টায় কিশোরগঞ্জ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার ড. এস. এম. ফরহাদ হোসেন।
কুচকাওয়াজে জেলা পুলিশ কিশোরগঞ্জের একটি চৌকস দলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। এ সময় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এছাড়া শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় মুক্ত আকাশে পায়রা উড়ানো হয়।
অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিশুদের মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। পরে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মাজহারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক, জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা।
