সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার জাল নোটসহ দুইজন গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় পৃথক অভিযানে ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার জাল নোটসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২’র সদস্যরা।
সোমবার সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান র্যাব-১২ অধিনায়ক, অতিরিক্ত পুলিশ উপ-মহাপরিদর্শক মো: আতিকুর রহমান মিয়া।
আটককৃতরা হলেন, সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার বেড়াবাজুয়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম, মোক্তার হোসেনের ছেলে মোঃ আবুল হাসান।
র্যাব-১২ অধিনায়ক জানান, রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার হাটিকুমরুলে অভিযান পরিচালনা করে প্রথমে নগদ ৫১ হাজার টাকার জাল নোটসহ রবিউল ইসলাম ও আবুল হাসান নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে র্যাব-১২ সদস্যরা। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই এলাকার হাকিম শেখের বাড়ি থেকে ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার জাল নোট ও জাল নোট তৈরির রং উদ্ধার করা হয়।
গনমাধ্যমকর্মিদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, ধারনা করা হচ্ছে ঈদ উল আযহায় বাজারে ছাড়ার জন্য জাল নোট প্রস্তুত করছিল গ্রেফতারকৃতরা। এই চক্রের মূল হোতা ও সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।
