সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩২ অপরাহ্ন
সিরাজগঞ্জে মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে আদালতে শতকোটি টাকার মানহানির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৩০ মার্চ, ২০২৬

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নাস্তিকসহ অশালীন মন্তব্য করায় সিরাজগঞ্জে আদালতে কুষ্টিয়ার সংসদ সদস্য জামায়াত নেতা মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে শত কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর আমলী আদালতে এ্যাড. এস.এম. নাজমুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। বিচারক সুমন কুমার কর্মকার মামলাটি আমলে নিয়ে আদেশের অপেক্ষায় রেখেছেন।

মামলার বাদী এ্যাড. এস.এম. নাজমুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান হাসান মাহমুদ একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। তিনি জেলায় বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থানের উন্নয়নের সাথে জড়িত। ২৬ মার্চ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করতে বক্তব্য দিয়েছেন। সেই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির লোক আমির হামজা বিদ্যুত মন্ত্রীকে আপাত-মস্তক নাস্তিকসহ বলে ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর মান-সম্মান নষ্ট করেছে। এ কারনে আমির হামজার বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৫০০ ধারায় শত কোটির মানহানি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলার পক্ষের উকিল এ্যাড. ইন্দ্রজিত সাহা জানান, বিদ্যুত মন্ত্রীর বাবা পাকিস্তান আমলে মন্ত্রী ছিলেন। ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু দুই দুইবার মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং একজিন সম্ভ্রান্ত মুসলিম। আমির হামজা তাকে আপাদ মস্তক নাস্তিক বলায় তার সম্মানিহানি হয়েছে এমন কি সিরাজগঞ্জসহ দেশবাসীও ক্ষুদ্ধ ও মর্মাহত। এ কারনে বাদীর মামলাটি তথ্য-উপাত্তসহ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। আদালত মামলাটি আমলে নিয়েছে। আজকের মধ্যেই আদেশ প্রদান করবেন।

এদিকে, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নিয়ে আমির হামজার নির্লজ্জকর বক্তব্যে ক্ষুদ্ধ ও ব্যথিত এবং মর্মাহত হয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার আইনজীবীরা তার বক্তব্যকে ঘৃনা ভরে প্রত্যাখান করে সরকারের কাছে মুফতি আমির হামজার শাস্তির দাবী করেছেন।

 

 


