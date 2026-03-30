গুলশান থানার নতুন ওসি দাউদ হোসেন

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ— ডিএমপির ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেনকে বদলি করে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
সোমবার(৩০ মার্চ) ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানা যায়।
একই আদেশে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসানকে ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
জানা গেছে, দাউদ হোসেনের বাড়ি যশোর জেলায়। ক্যান্টনমেন্ট থানার আগে তিনি খিলগাঁও থানার ওসির দায়িত্ব পালন করেছেন। চব্বিশের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হন৷ যার কারণে বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে তাকে নিয়ে একাধিকবার নেতিবাচক পোস্টও করা হয়েছে।
এছাড়া খিলগাঁও থানায় ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ছিনতাই-চাঁদাবাজসহ এলাকাটির এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিতে দাউদ হোসেন বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন।
Leave a Reply