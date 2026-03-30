সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
মুন্সিগঞ্জে লঞ্চে অসুস্থ নবজাতককে কোস্ট গার্ডের জরুরি চিকিৎসা, প্রাণে বাঁচল শিশু ভিসা প্রতারণা: কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় মানবপাচারকারী চক্র: র‌্যাব ইবি অধ্যাপক মতিনুর রহমানের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ জাল সনদ প্রদানের অভিযোগে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক কারাগারে বগুড়ার শেরপুরে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে দেবরের বিরুদ্ধে মামলা গুলশান থানার নতুন ওসি দাউদ হোসেন মুন্সিগঞ্জে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ২০১ কোটি টাকার নিষিদ্ধ জাল জব্দ সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার জাল নোটসহ দুইজন গ্রেফতার সিরাজগঞ্জে মুফতি আমির হামজার বিরুদ্ধে আদালতে শতকোটি টাকার মানহানির মামলা ডিএনসির অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচন সভাপতি রাজিউর, সাধারণ সম্পাদক রাজিব মিনা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

গুলশান থানার নতুন ওসি দাউদ হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৩০ মার্চ, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ— ডিএমপির ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেনকে বদলি করে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সোমবার(৩০ মার্চ) ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানা যায়।

একই আদেশে গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসানকে ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

জানা গেছে, দাউদ হোসেনের বাড়ি যশোর জেলায়। ক্যান্টনমেন্ট থানার আগে তিনি খিলগাঁও থানার ওসির দায়িত্ব পালন করেছেন। চব্বিশের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সাবেক এমপিসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হন৷ যার কারণে বিভিন্ন সময়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে তাকে নিয়ে একাধিকবার নেতিবাচক পোস্টও করা হয়েছে।

এছাড়া খিলগাঁও থানায় ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ছিনতাই-চাঁদাবাজসহ এলাকাটির এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতিতে দাউদ হোসেন বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech