তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৫৭

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (৫ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৯,আদাবরে ৮, শেরেবাংলা নগরে ৬,তেজগাঁও থানা ১৪ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৪ ও হাতিরঝিল থানায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ঈশান ( ২০), মো. মিজান ( ৩৮),
মো. আলীরাজ ( ২৬), মো. রাজু ( ২৩), মো. নাছির (২২), মো. রুহুল আমিন ( ৪৩),
মো. মুন্না ( ২২), মো. সুমন ( ২৫), মো. সুজন ( বয়স উল্লেখ নেই), মো. জুয়েল ( বয়স উল্লেখ নেই), মো. আলমগীর ( ২৩), সজিব ( ২৪),ছাব্বির ( ৩০), মো. সুলতান মাহমুদ ( ২১), মো. রাজা ( ২৫), মো. ফরিদ ( ২০),
মো. মাঈনুল ইসলাম ( ৩৫), মো. রাশেদ ( ২০) ও মো. আরিফ হোসেন ( ২২)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আমিন ( ২২), মো. বাবুল ( ২৮), মো. মিন্টু ( ৩৫), আরিফ ( ২২), মো. আকাশ ( ১৮), মো. স্বাধীন ( ১৮), মো. আজগর আলী ( ৩৫) ও মো. সোহাগ ( ১৮)
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাসেল (২১),মো. মেহেদী হাসান মিসকাত (১৮), মো. সুমন মিয়া (৪২),মো. নাহিদ (১৫), মো. ইমন হোসেন (২২) ও মো. উজ্জল আলী (২৮)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. লিটন মিয়া (৪০), মো. রমজান সরকার (২১), মো. রনি মিয়া (২৫),মো. বেলায়েত হোসেন (৪০), রোকন মিয়া (২২),
মো. রফিকুল ইসলাম (৩৮), মো. নাছির ভূইয়া (২২), মো. ওমর ফারুক (৩২), মো. রুহুল আমীন (৩০), নূর মোহাম্মদ (৪০), মো. শাকিল হোসেন (২৪),মো. আল আমিন (২৪), মো. মামুন হোসেন ওরফে জীবন (৩৫) ও মো. ইনতাজ (২২)
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রেজাউল (৫০),মো. মাজহারুল ইসলাম ওরফে অপু (২১), রমবিনা আক্তার (২৩) ও মোছা. সালমা বেগম (৪০)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জসিম মিয়া (৩২),মো. ফিরোজ মিয়া (২৬), মো. সারোয়ার শিপন (২২), মো. মাহাবুর রহমান (৩১), নিলা আলম (৪৫) ও গোলাম রাব্বী (৩০)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
