অর্থসংকটে জবিতে ভর্তি অনিশ্চিত, পাশে দাঁড়ালেন এমপি আয়নুল হক

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সোনাখাড়া গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থী সূচনা রানী ২০২৫–২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তবে আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর উচ্চশিক্ষার পথ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।
পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে ভর্তি, থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সূচনা ও তাঁর পরিবার।
এদিকে, বিষয়টি জানাজানি হলে ‘আলোক যাত্রা’ সংগঠনের মাধ্যমে সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হয়।
সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম আহ্বায়ক এস. এইচ. সোহান ও নিসাত তাসনিম এবং আহ্বায়ক সদস্য রাহাত মাহফুজসহ রায়গঞ্জ-তাড়াশ এলাকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
এর পরিপ্রেক্ষিতে গত শনিবার সূচনার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ভিপি আয়নুল হক। এ সময় তিনি ভবিষ্যতেও সূচনার পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
স্থানীয়দের মতে, মেধাবী এই শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজের বিত্তবান ও সহৃদয় ব্যক্তিদের আরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন।
