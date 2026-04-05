চাকরিজীবীদের জন্য বড় সুখবর, চলতি মাসেই টানা ৫ দিনের ছুটির সুযোগ

অনলাইন ডেস্ক: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৬

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য আবারও লম্বা ছুটি কাটানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। চলতি এপ্রিলে ২ দিনের ছুটি ম্যানেজ করতে পারলেই টানা ৫ দিনের লম্বা ছুটি কাটাতে পারবেন সরকারি চাকরিজীবীরা।

২০২৬ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আগামী ১৪ এপ্রিল নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি থাকবে। দিনটি মঙ্গলবার পড়েছে। এই অবস্থায় বুধ ও বৃহস্পতিবার (১৫-১৬ এপ্রিল) ছুটি ম্যানেজ করতে পারলেই মিলবে টানা ৫ দিনের ছুটি। কারণ, এরপর শুক্র ও শনিবার (১৭ ও ১৮ এপ্রিল) সাপ্তাহিক ছুটি থাকছে।

এর আগে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মোট ৭ দিনের সরকারি ছুটি ছিল। গত ১৭ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত লম্বা এই ছুটি কাটানোর পর গত ২৪ মার্চ থেকে অফিস-আদালতে আবারও স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা ফিরে আসে। তবে এরমধ্যেই আবারও ৩ দিনের ছুটির সুযোগ পান সরকারি চাকরিজীবীরা।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ (বৃহস্পতিবার) একদিনের সরকারি ছুটি ছিল। পরের দু’দিন শুক্র ও শনিবারও ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। সবমিলিয়ে সদ্য টানা ৩ দিনের লম্বা ছুটি উপভোগের পর আবারও বড় ধরনের ছুটির সুযোগ পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা।


