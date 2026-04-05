৪২ হাজার ৭১০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার, জরিমানা ৪,৩৪,৬৫০

সারাদেশে পরিচালিত অভিযানে ৪২ হাজার ৭১০ লিটার জ্বালানি তেল উদ্ধার করা হয়েছে এবং সর্বমোট হয়েছে চার লাখ ৩৪ হাজার ৬৫০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় দুই জনকে ১৪ দিন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
রোববার (৫ এপ্রিল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা জানানো হয়।
এতে বলা হয়, অবৈধভাবে মজুদ জ্বালানি তেল উদ্ধারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছেন।
শনিবার (৪ এপ্রিল) ৩৩৩টি অভিযানে ১০৭টি মামলা দেয়া হয়। একইসাথে সর্বমোট চার লাখ ৩৪ হাজার ৬৫০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং দুই জনকে ১৪ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
অভিযানে শনিবার (৪ এপ্রিল) পর্যন্ত অবৈধভাবে মজুদকৃত ৪১ হাজার ৭০০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও এক হাজার ১০ লিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয়েছে।
