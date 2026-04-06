সোমবার, ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১১:২২ পূর্বাহ্ন
নাফ নদে ভাসমান রোহিঙ্গার মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি : / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬

কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদে ভাসমান এক রোহিঙ্গার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যায় হোয়াইক্যংস্থ নাফনদীর মোহনা থেকে মরদেহটি উদ্ধারের তথ্য নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ মডেল থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি সৈয়দ করিম একজন রোহিঙ্গা এবং মাছ ধরতে যাওয়ার কথা জানা গেলেও বিস্তারিত জানা যায়নি।

ওসি মো. সাইফুল ইসলাম জানান, স্থানীয়দের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে নাফনদের মোহনা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করেছে। সুরেতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় কিছু লোকজন এবং রোহিঙ্গারা ওই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করেছে। মাছ ধরতে নাফনদে যাওয়ার তথ্য জানা গেলেও কখন গেছে জানা যায়নি। মৃত্যুর কারণও নিশ্চিত না।


