সোমবার, ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১১:৫২ পূর্বাহ্ন
‘মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ব’—টানা ম্যাচ নিয়ে টার্নারের রসিকতা

আপডেট : সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ১১-এ দারুণ ছন্দে রয়েছে মুলতান সুলতানস। রবিবার গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্সকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে দলটি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অধিনায়ক অ্যাশটন টার্নারের মন্তব্যে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির মাঝেও স্বস্তি আর আত্মবিশ্বাস।

রবিবার রাতে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মুলতানের পরবর্তী ম্যাচ নিয়েই ছিল প্রশ্ন,  আজ সোমবার একই ভেন্যুতে রাওয়ালপিন্ডি কিংসের বিপক্ষে আবার মাঠে নামতে হবে সুলতানসকে, অর্থাৎ টানা দুই ম্যাচ। জবাবে হালকা রসিকতা করে টার্নার বলেন, “হয়ত কোথাও একটা কম্বল আর বালিশ খুঁজে নিয়ে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব—সময়টা খুবই কম।”

জয়ের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, “আগের দুই ম্যাচের তুলনায় পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। তিন বিভাগেই আমরা ভালো করেছি, যা সন্তোষজনক। আমি হয়ত প্রথম ওভারটাই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমরা ওপেনিংয়ে দুই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আশা করেছিলাম। তাদের কৃতিত্ব দিতে হবে, তারা সেটা বদলে দিয়েছে।”

পাওয়ারপ্লেতে স্পিন বোলিংয়ের ব্যবহার নিয়ে টার্নার বলেন, “আমরা মনে করি পাওয়ারপ্লেতে স্পিন যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারিনি। যদি কন্ডিশন অনুকূলে থাকে, এটা ভালো একটি অপশন। আমাদের দলে অস্ট্রেলিয়ানরা আছে, সেটা সহায়ক, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের দলে ভালো মানুষ আছে; স্থানীয় খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফরা। সবাই হাসিমুখে খেলছে।”

ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্তটি সঠিক প্রমাণিত হয় টার্নারের জন্য। স্পিননির্ভর আক্রমণে কোয়েটাকে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৬ রানে আটকে রাখে মুলতান। গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে সাউদ শাকিল ৪১ বলে ৫৬ রান করেন। বেভন জ্যাকবস ৩১ বলে ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

মুলতানের হয়ে মোহাম্মদ নওয়াজ ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। আরাফাত মিনহাস ২টি এবং টার্নার ১টি উইকেট শিকার করেন।

জবাবে ১৬৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪ উইকেট হাতে রেখে এবং ১৫ বল বাকি থাকতেই জয় নিশ্চিত করে মুলতান। স্টিভ স্মিথ ৩৫ বলে ৫৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। শান মাসুদ ৩০ বলে অপরাজিত ৪৬ রান করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে হাসান নওয়াজ ২ ওভারে ১৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। এছাড়া আলজারি জোসেফ ও সৌদ শাকিল একটি করে উইকেট পান।

এই জয়ে চার ম্যাচে তিনটি জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে মুলতান সুলতানস। করাচি কিংসের সমান ৬ পয়েন্ট থাকলেও উন্নত নেট রান রেটে এগিয়ে রয়েছে তারা।


এই বিভাগের আরও খবর

বসুন্ধরা কিংস ফুটবল একাডেমির সাফল্য

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হকের অভিনন্দন

বিসিবির আরও এক পরিচালকের পদত্যাগ

বিশ্বকাপ জিতবে কোন দল, জানাল সুপারকম্পিউটার

সরাসরি ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে যা বলছেন আশরাফুল

হেরেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে গর্বিত ক্যাবরেরা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

