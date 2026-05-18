বাংলাদেশের লিড ২০০ ছাড়াল

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টের তৃতীয় দিনে ব্যাট করছে বাংলাদেশ। সোমবার এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪২ ওভারে চার উইকেটে ১৫৬ রান করেছে টাইগাররা। তাতে লিড দাঁড়িয়েছে ২০২ রান।
মুশফিকুর রহিম ১৮ ও লিটন দাস ২৪ রানে ব্যাট করছেন।
শক্ত অবস্থানে থেকে দ্বিতীয় দিন শেষ করে বাংলাদেশ। টাইগাররা গতকাল রবিবার দ্বিতীয় দিন শেষে ২৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১০ রান সংগ্রহ করে।
পাকিস্তানের পক্ষে খুররম শাহজাদ ছিলেন সেরা বোলার, যিনি ১৭ ওভারে ৮১ রান দিয়ে চারটি উইকেট নেন। মোহাম্মদ আব্বাস তিনটি এবং হাসান আলী দুটি উইকেট নেন। স্পিনার সাজিদ খানও একটি উইকেট শিকার করেন।
