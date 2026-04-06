সোমবার, ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১০:০৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
আমি ট্রান্সজেন্ডার নই : বহিষ্কারের পর ছাত্রদল নেতা সিলিকা জেল কী, কেন এগুলোর প্যাকেট আপনার সংরক্ষণ করা উচিত সংসদে ৭ আইন পাস, উত্থাপন ৪ এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৪৮ হাজার লিটার মজুত তেল উদ্ধার প্রস্তাব পেয়েও কেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছেড়েছিলেন বিপাশা, জানালেন নিজেই জুলাইকে বিএনপি গুরুত্ব দিতে চায় না : শিশির মনির ইরানি হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হলো মার্কিন উভচর যুদ্ধজাহাজ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ সভাপতি সেই রিভার জামিন ইরানের আরেক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে হামলা পিসিএল থেকে ছিটকে গেলেন নাসিম শাহ
/ ঢাকা, সর্বশেষ

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ সভাপতি সেই রিভার জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইডেন মহিলা কলেজ শাখার সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভাকে এক মামলায় জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

সোমবার (৬ এপ্রিল) বিচারপতি মো. আতোয়ার রহমান ও বিচারপতি মো. সগীর হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ তাকে জামিন দিয়ে রুল জারি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বদিউজ্জামান তফাদার।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগে ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাকে আটক করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনের সময় ক্যাম্পাস ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান রিভা। এরপর তাকে জনসম্মুখে আর দেখা যায়নি। পরে ১৬ ডিসেম্বর রাতে তাকে আটক করা হয়।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech