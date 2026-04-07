সিংড়ায় ইউএনও রিফাতের হস্তক্ষেপ রক্ষাপেল কৃষি জমি, একজনকে জরিমানা ৫০ হাজার আমি ট্রান্সজেন্ডার নই : বহিষ্কারের পর ছাত্রদল নেতা সিলিকা জেল কী, কেন এগুলোর প্যাকেট আপনার সংরক্ষণ করা উচিত সংসদে ৭ আইন পাস, উত্থাপন ৪ এ পর্যন্ত ৪ লাখ ৪৮ হাজার লিটার মজুত তেল উদ্ধার প্রস্তাব পেয়েও কেন ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ ছেড়েছিলেন বিপাশা, জানালেন নিজেই জুলাইকে বিএনপি গুরুত্ব দিতে চায় না : শিশির মনির ইরানি হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হলো মার্কিন উভচর যুদ্ধজাহাজ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ সভাপতি সেই রিভার জামিন ইরানের আরেক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে হামলা
/ অপরাধ, রাজশাহী

সিংড়ায় ইউএনও রিফাতের হস্তক্ষেপ রক্ষাপেল কৃষি জমি, একজনকে জরিমানা ৫০ হাজার

মোঃ রবিন খান, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৬

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অবৈধভাবে পুকুর খননের দায়ে দুইটি ভেকু মেশিনের চারটি ব্যাটারি জব্দ করা হয়েছে এবং এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের নিমাকদমা ও চামারি ইউনিয়নের সোনাপুর এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল রিফাত।

এ সময় সোনাপুর এলাকায় তিন ফসলি আবাদি জমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের অপরাধে সুলতানা নামে এক অসাধু ভেকু কন্টাক্টরকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। পরে তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

এছাড়া অবৈধভাবে পুকুর খননের কাজে ব্যবহৃত দুইটি ভেকু মেশিনের চারটি ব্যাটারি জব্দ করা হয়েছে।

সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল রিফাত বলেন, কৃষি জমি রক্ষায় অবৈধভাবে পুকুর খননের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।


এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জে ইট ভাটায় ৯ লাখ টাকা জরিমানা

কাজিপুরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ বিতরণ কর্মসূচী উদ্বোধন 

রায়গঞ্জে পরিবেশবিধি লঙ্ঘন: দুই ইটভাটায় ৯ লাখ জরিমানা, একটির কার্যক্রম বন্ধ

নওগাঁয় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুই পা বিচ্ছিন্ন কনস্টেবলকে পাঠালেন ঢাকায়

জয়পুরহাটে মসজিদসহ দুটি পাকা রাস্তার উদ্বোধন

জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত এক অসহায় বাবার পাশে দাঁড়ালেন-ইউএনও

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

