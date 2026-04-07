মঙ্গলবার, ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ০৮:০৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
চট্টগ্রাম বহিঃনোঙরে সিমেন্ট পাচারকালে ৪ জন আটক খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ জাতি গঠন করা সম্ভব: যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রায়গঞ্জে তিন পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার নববর্ষ সামনে, রায়গঞ্জের তাঁতপল্লীতে গামছা তৈরিতে ব্যস্ততা আজকের স্বর্ণের দাম গাজীপুরে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে বৃদ্ধের মৃত্যু রিশাদের রাওয়ালপিন্ডিজের টানা চতুর্থ হার ‘টুম রেইডার’: সোফি টার্নারের চোটে বন্ধ শুটিং বগুড়া-৬ উপনির্বাচন : যান চলাচলে বিধি-নিষেধ দেশে জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে : জ্বালানিমন্ত্রী
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ অপরাধ, রাজশাহী, সারা বাংলা

রায়গঞ্জে তিন পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার

পারভেজ সরকার, নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় পৃথক তিনটি মামলার পরোয়ানাভুক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে রায়গঞ্জ থানা পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ জানায়, উপজেলার জানকিগাঁতী এলাকার মৃত ফজলার রহমানের ছেলে মো. ছামিদুল ইসলাম (জিআর নং-৫৯/২৩, বাগেরহাট), সিমলা এলাকার সবুজ আলীর স্ত্রী মোছা. মুক্তা খাতুন (সিআর নং-১৬০/২৪) এবং একই এলাকার মজনু শেখের স্ত্রী মোছা. সাকেরা খাতুন (৪০) (সিআর নং-২০১/২৬) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর পরোয়ানাভুক্ত আসামি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ স্কর্টের মাধ্যমে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসানুজ্জামান বলেন, গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তিনি আরও বলেন, পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech