রায়গঞ্জে তিন পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় পৃথক তিনটি মামলার পরোয়ানাভুক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে রায়গঞ্জ থানা পুলিশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুলিশ জানায়, উপজেলার জানকিগাঁতী এলাকার মৃত ফজলার রহমানের ছেলে মো. ছামিদুল ইসলাম (জিআর নং-৫৯/২৩, বাগেরহাট), সিমলা এলাকার সবুজ আলীর স্ত্রী মোছা. মুক্তা খাতুন (সিআর নং-১৬০/২৪) এবং একই এলাকার মজনু শেখের স্ত্রী মোছা. সাকেরা খাতুন (৪০) (সিআর নং-২০১/২৬) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর পরোয়ানাভুক্ত আসামি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ স্কর্টের মাধ্যমে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসানুজ্জামান বলেন, গ্রেফতারকৃতরা ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তিনি আরও বলেন, পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
