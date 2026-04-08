বুধবার, ০৮ এপ্রিল ২০২৬, ০৪:৫৫ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

তাড়াশে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৬



সিরাজগঞ্জের তাড়াশে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে । 
বুধবার (৮ এপ্রিল ) উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে কৃষি অফিস চত্বরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় রবি মৌসুমে পাটের বীজ, ও তিলের বীজ আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। 

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শর্মিষ্ঠা সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নুসরাত জাহান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ হযরত আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি স. ম. আফসার আলী সরদার, সাবেক সহ-সভাপতি মো জয়নাল আবেদীন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো আমিনুর রহমান টুটুল, তাড়াশ পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মো আব্দুল বারিক খন্দকার, উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সভাপতি গোপাল চন্দ্র ঘোষ, তাড়াশ প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ, তাড়াশ পৌর বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক মো সাইফুল খন্দকার প্রমুখ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রায়গঞ্জে জি.আর বালিকা বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষাদের বিদায় ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটে মার্চ মাসে মাদকবিরোধী অভিযান ১৯৩: গ্রেফতার ৬৯ মামলা ৭১  

তরুণদের রক্ষায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশলের আহ্বান: যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

তাড়াশে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার বিতরণ

মুগদায় ৮৮ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারি গ্রেফতার

কোস্ট গার্ডের অভিযানে টেকনাফে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকার ২৩ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

চট্টগ্রাম বহিঃনোঙরে সিমেন্ট পাচারকালে ৪ জন আটক

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech