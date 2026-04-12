রবিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৬
বগুড়ার শেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ৩০-৩৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি, পুড়েছে ৭টি কক্ষ

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি:
আপডেট : রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয় শ্রমিক নেতা ও ব্যবসায়ীর বসতবাড়ীর ৭টি কক্ষ ভস্মীভূত হয়েছে। এতে ওই পরিবারের নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও আসবাবপত্রসহ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

বিকেলে ৫টায় উপজেলার শাহ বন্দেগী ইউনিয়নের খন্দকারটোলা গ্রামে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন ওই গ্রামের হাজী মো. আব্দুল লতিফ আকন্দের ছেলে মো. আবু রায়হান (৪৮) ও মো. আব্দুর রাজ্জাক (৪৫)। তাদের মধ্যে মো. আবু রায়হান পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং শেরপুর ট্রাক, ট্যাংক-লরি ও কাভার্ডভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে আবু রায়হানের আধাপাঁকা টিনশেড ঘরে হঠাৎ আগুন লাগে এবং তা দ্রুত পুরো বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেরপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় বিকাল ৬টা ৩০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

অগ্নিকাণ্ডে আবু রায়হান ও আব্দুর রাজ্জাকের ৭টি কক্ষের ভেতরে থাকা ফ্রিজ, টেলিভিশন, গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র, আসবাবপত্র, নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে তাদের আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জনাব এস এম মঈনুদ্দীন জানান, বিষয়টি তিনি অবগত আছেন এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ওয়ার হাউজ বখতিয়ার উদ্দিন সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।


