ছেঁড়াদ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রে কোস্ট গার্ডের অভিযান, মাদকসহ ১০ চোরাকারবারি গ্রেফতার

সেন্টমার্টিনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের বিদেশি মদ ও গাঁজাসহ ১০ জন চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।
মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন সেন্টমার্টিন ছেঁড়াদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালে একটি সন্দেহজনক বোটে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা এবং ৮ বোতল বিদেশি মদ জব্দ করা হয়। এ সময় বোটে থাকা ১০ জন চোরাকারবারিকে আটক করা হয়।
আটককৃতদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানান তিনি।
কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা আরও বলেন, মাদকের ভয়াল থাবা থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষায় এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
Leave a Reply