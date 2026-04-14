সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ বরণ

বাঙালি জাতির সংস্কৃতির প্রধান উৎসব পহেলা বৈশাখ।বাংলা সনের ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ শুভ বাংলা নববর্ষ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করেছে কাজিপুরে অবস্থিত সিরাজগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট।
১৪এপ্রিল) পহেলা বৈশাখ দিবসটি উপলক্ষে সকালে বাঙালির সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ নানা রংবেরং এর ফেশটুন প্লে কার্ড সম্বলিত একটি বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা প্রতিষ্ঠান চত্ত্বর থেকে কাজিপুর – সিরাজগঞ্জ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মিলনায়তনে এসে সমবেত হয়। উক্ত শোভাযাত্রার অংশ নেয় কলেজের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী নাসির উদ্দীনসহ অন্যান্য শিক্ষক মন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।
দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল যমুনা পান্তা ঘর ও বৈশাখী ফুচকা ঘর নামে দুটি স্টল উদ্বোধন করা , সকালে সকলের উপস্থিতিতে পান্তা ইলিশ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি উপজেলা কৃষি অফিসার শরিফুল ইসলাম, প্রাণি সম্পদ অফিসার ডাক্তার দিদারুল আহসান, শিক্ষা অফিসার নুরুল হুদা তালুকদার ও সমবায় অফিসার খালেদুজ্জামান খান সকলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নাসির উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইন্সট্রাক্টর শাহ মুহাম্মদ নুরুল আহসান, ইন্সট্রাক্টর জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম ও মোঃ আল আমিন মিয়াসহ প্রমুখ।অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। শেষে অধ্যক্ষ মহোদয় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
