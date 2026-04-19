তামিমের প্রশংসায় মাহমুদুল্লাহ

আসন্ন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ (ডিপিএল) শুরুর উদ্যোগ নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাড-হক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবালের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। গত কয়েক মাস ধরে ডিপিএল মাঠে গড়ানো নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ছিলেন দেশের ক্রিকেটাররা।
গতকাল শনিবার ডিপিএলের দলবদলের প্রথম দিন সংবাদমাধ্যমকে মাহমুদুল্লাহ বলেন, ‘অবশেষে ডিপিএল শুরু হতে যাচ্ছে, বিষয়টা আমাদের স্বস্তি দিচ্ছে। আমরা সবাই এই সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম। এটি ক্রিকেটারদের জন্য অবশ্যই আনন্দের বিষয়।’
ডিপিএল নিয়ে খেলোয়াড়রা যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল, ঠিক তখনই তামিমের এগিয়ে আসার প্রশংসা করেন মাহমুদুল্লাহ।
তিনি বলেন, ‘তামিম এসেই ডিপিএল শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য পুরো কৃতিত্ব তামিমের প্রাপ্য। অবশ্যই এটি ক্রিকেটারদের আয়ের বড় উৎস। তবে দিন শেষে আমরা সবাই মাঠে থাকতে চাই। খেলার সুযোগ পাওয়ার চেয়ে বড় আর কিছুতে নেই।’
২০০৫ সালে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলেছিলেন মাহমুদুল্লাহ। আসন্ন লিগে আবারও প্রাইম ব্যাংকে খেলার সুযোগ পাওয়ায় ক্লাবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই ডান-হাতি ব্যাটার।
প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের পেশাদারিত্বের প্রশংসা করে মাহমুদুল্লাহ জানান, সময়মত খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক প্রদান এবং মানসম্মত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে এই ক্লাবটি।
আসন্ন মৌসুমের জন্য প্রাইম ব্যাংক ভারসাম্যপূর্ণ দল সাজিয়েছে বলে মনে করেন মাহমুদুল্লাহ। দলে বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ ও তরুণ ক্রিকেটারদের মিশ্রণ আছে জানিয়ে মাহমুদুল্লাহ বলেন, ‘প্রাইম ব্যাংকে যে দল পেয়েছি তাতে আমি খুব খুশি| আমার মনে হয় এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ দল।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের টপ অর্ডারে আজিজুল হাকিম, তামিম, শাহাদাত হোসেন দীপুর মতো খেলোয়াড় আছে। মিডল অর্ডারে আমার সাথে থাকছেন শামিম পাটোয়ারি এবং কিছু প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়। আমাদের দলের পেস ও স্পিন বিভাগও বেশ শক্তিশালী। পেস ও স্পিন বিভাগে আছে আলিস আল ইসলাম, রাফসান এবং তানজিম হাসান সাকিবের মত বোলাররা।’
Leave a Reply