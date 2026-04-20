রাজশাহীতে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

রাজশাহীর দূর্গাপুর এলাকা থেকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোঃ মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৫।
রোববার (২০ এপ্রিল) ভোর রাত পৌনে ৪টায় দূর্গাপুর থানাধীন পালী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
র্যাব-৫ সূত্র জানায়, সিপিএসসি’র একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা সাজাপ্রাপ্ত আসামি মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়।
জানা গেছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা একটি মামলায় আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। রায়ের পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করেছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
