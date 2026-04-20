রাজশাহী সীমান্তে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মদ জব্দ

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মদ জব্দ করেছে রাজশাহী ব্যাটালিয়ন (১ বিজিবি)।
সোমবার (২০ এপ্রিল) রাত ১টার দিকে এই অভিযান পরিচালিত হয়। সংবাদ দুপুরে বিজিবি-১, সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বিজিবি জানায়, চারঘাট থানাধীন ইউসুফপুর এলাকা দিয়ে মাদকের একটি বড় চালান বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ইউসুফপুর বিওপি’র একটি দল অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ভারতীয় দাদা মদ জব্দ করে। তবে বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় মাদক কারবারিরা।
পালিয়ে যাওয়া মাদক কারবারিদের শনাক্ত করতে কাজ করছে বিজিবি। জব্দকৃত মদ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চারঘাট থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।
Leave a Reply