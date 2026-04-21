আমির হামজার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে সিরাজগঞ্জের একটি মানহানির মামলায় কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াত নেতা আমির হামজার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।
মঙ্গলবার সকালে চৌহালি উপজেলা আমলি আদালতের বিচারক সুমন কর্মকার এ আদেশ দেন বলে জানান মামলার বাদী ও জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির কর্ণেল।
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে ‘নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষী’ বলায় ২ এপ্রিল একই আদালতে মামলাটি করেছিলেন সিরাজগঞ্জ জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি হুমায়ুন কবির কর্ণেল।
সে সময় বিচারক আসামির বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিলেন।
হুমায়ুন কবির কর্ণেল বলেন, “মুফতি আমির হামজা সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে প্রকাশ্যে নাস্তিক বলেছেন। যা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এতে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি। যে কারণে ২৯৬, ৫০০ ও ৫০৪ ধারায় মামলা করা হয়। সমন জারির পরও আসামি আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।”
এর আগে ৩০ মার্চ একই অভিযোগে সিরাজগঞ্জ সদর আমলি আদালতে বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট নাজমুল ইসলাম বাদী হয়ে আমির হামজার বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা মানহানির মামলা করেছেন। পিবিআই মামলাটি তদন্ত করছে।
