মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল ২০২৬
আমির হামজার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৬


জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে সিরাজগঞ্জের একটি মানহানির মামলায় কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াত নেতা আমির হামজার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।


মঙ্গলবার সকালে চৌহালি উপজেলা আমলি আদালতের বিচারক সুমন কর্মকার এ আদেশ দেন বলে জানান মামলার বাদী ও জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির কর্ণেল।


বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ও বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে ‘নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষী’ বলায় ২ এপ্রিল একই আদালতে মামলাটি করেছিলেন সিরাজগঞ্জ জজ আদালতের অতিরিক্ত পিপি হুমায়ুন কবির কর্ণেল।

সে সময় বিচারক আসামির বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিলেন।
হুমায়ুন কবির কর্ণেল বলেন, “মুফতি আমির হামজা সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্তান ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে প্রকাশ্যে নাস্তিক বলেছেন। যা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এতে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি। যে কারণে ২৯৬, ৫০০ ও ৫০৪ ধারায় মামলা করা হয়। সমন জারির পরও আসামি আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।”


এর আগে ৩০ মার্চ একই অভিযোগে সিরাজগঞ্জ সদর আমলি আদালতে বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট নাজমুল ইসলাম বাদী হয়ে আমির হামজার বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকা মানহানির মামলা করেছেন। পিবিআই মামলাটি তদন্ত করছে।


এই বিভাগের আরও খবর

কোস্ট গার্ডে অভিযান: নারায়ণগঞ্জ ও রাজবাড়িতে ১৫ দুষ্কৃতিকারী আটক

সুন্দরবনে অভিযান: ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড আটক, অস্ত্র উদ্ধার

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৪ হাজার ২০০ লিটার অবৈধ পেট্রোল জব্দ

চাঁদপুরে হেযবুত তওহীদের ঈদ পুনর্মিলনী ও বনভোজন

বেলকুচিতে ১৭৪৪ লিটার ডিজেল জব্দ, ১ জনের কারাদণ্ড

২০ শতাংশ লাভের আশায় ৫৪ লাখ টাকা খোয়ালেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব

কোস্ট গার্ডে অভিযান: নারায়ণগঞ্জ ও রাজবাড়িতে ১৫ দুষ্কৃতিকারী আটক

সুন্দরবনে অভিযান: ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড আটক, অস্ত্র উদ্ধার

৬ষ্ঠ এশিয়ান বিচ গেমস: চীনের সানিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৪ হাজার ২০০ লিটার অবৈধ পেট্রোল জব্দ

চাঁদপুরে হেযবুত তওহীদের ঈদ পুনর্মিলনী ও বনভোজন

বেলকুচিতে ১৭৪৪ লিটার ডিজেল জব্দ, ১ জনের কারাদণ্ড

আমির হামজার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি

২০ শতাংশ লাভের আশায় ৫৪ লাখ টাকা খোয়ালেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ফুলজোড় নদী থেকে অটোভ্যান চালকের মরদেহ উদ্ধার

পুলিশের ৯৯ শতাংশ সদস্যই সৎ ও দায়িত্বশীল : আইজিপি

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

