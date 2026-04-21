সিরাজগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৬


সদ্য শুরু হওয়া ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শুভ কামনায় ছাত্রদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে ১৪নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের উদ্যোগে শহরের মালসাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পরীক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাদের হাতে পরীক্ষার সরংঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। মাহফিলে অর্ধশতাধিক এসএসসি পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভাপতিত্ব করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা কমিটির যুগ্ন সদস্য সচিব ও জেলা ছাত্রদলের সদস্য মুন্সি মোহাইমেন তামিম।

এসময় সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম তোতা, পৌর কৃষক দলের সভাপতি রেজাউল করিম, ১৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইকবাল হাসান, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জুয়েল রানা, ছাত্রনেতা লিসান আহমেদ শিপু, মজনু সেখ ও মালসাপাড়া কবরস্থান মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল কুদ্দুসসহ ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে ছাত্রনেতা মুন্সি মোহাইমেন তামিম পরীক্ষার্থী উদ্দ্যেশে বলেন, তোমরা মাধ্যমিকের যে যুদ্ধে প্রবেশ করছো, সেখানে শুধু পড়াশুনা নয়, নিজেকে গড়ে তোলার লড়াই করতে হবে। এই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তোমাদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। মনে রেখো শিক্ষাই একমাত্র অস্ত্র যা সমাজ, দেশ ও জাতিকে পরিবর্তন করতে পারে। তাই পরীক্ষার হলে শান্ত থেকে প্রশ্নকে ভয় নয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে জয়ী হতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহুর উপর ভরসা রেখো। দেখা হবে বিজয়ে ইনশাআল্লাহ।


এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের মাঝে বিএনপি নেতার পানি ও বিস্কুট বিতরণ

কাজিপুর পৌরসভায় হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন 

চারঘাটে পৃথক সময়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ১ নারী ও ১ যুবকের মৃত্যু

নওগাঁয় নিয়ামতপুরে ৪ খুনের ঘটনায় সন্দেহভাজন ভাগনেসহ ৩ জন আটক

কামারখন্দ প্রেসক্লাবে নির্বাচন বিজয়ের পথে সভাপতি রাজ্জাক রাজ, সম্পাদক রাইসুল ইসলাম রিপন 

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের মাঝে বিএনপি নেতার পানি ও বিস্কুট বিতরণ

গোপালগঞ্জে ৩ অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ করল পরিবেশ অধিদফতর

মানবিক বিবেচনায় সেই যুব মহিলা লীগ নেত্রীর জামিন

সিরাজগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

বীরগঞ্জে সাওতাল আদিবাসীদের মন্দির ও কালী প্রতিমা ভাংচুর এবং তির বৃদ্ধের ঘটনায় গ্রেফতার- ২

কাজিপুর পৌরসভায় হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন 

চারঘাটে পৃথক সময়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ১ নারী ও ১ যুবকের মৃত্যু

নওগাঁয় নিয়ামতপুরে ৪ খুনের ঘটনায় সন্দেহভাজন ভাগনেসহ ৩ জন আটক

কামারখন্দ প্রেসক্লাবে নির্বাচন বিজয়ের পথে সভাপতি রাজ্জাক রাজ, সম্পাদক রাইসুল ইসলাম রিপন 

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

