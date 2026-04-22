বুধবার, ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১১:৩৮ অপরাহ্ন
সিরাজগঞ্জে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি পালন

আপডেট : বুধবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৬

 

সিরাজগঞ্জে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বুধবার (২২ এপ্রিল) সকালে স্বেচ্ছায় রক্ত দাতাদের সংগঠন সিরাজগঞ্জ ব্লাড ফাইটার্স (এসবিএফ) এর উদ্যোগে মাওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজের সার্বিক সহযোগিতায় কলেজ চত্বরে এ রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান বাচ্চু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাইদুর রহমান বাচ্চু বলেন, সিরাজগঞ্জ ব্লাড ফাইটার্স গ্রুপ বিনামূল্যে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র /ছাত্রীদেরকে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করে থাকে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক উপকার হয়। আমাদের সকলের উচিত রক্ত দাতাদের সংগঠনকে সহযোগিতা করা।

এসময় সিরাজগঞ্জ মাওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেরাজুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ হোসেন সবুজ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ ছাত্র দলের আহ্বায়ক জুয়েল রানাসহ মাওলানা ভাসানী ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


এই বিভাগের আরও খবর

উল্লাপাড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

জয়পুরহাটে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অনুপস্থিত ১৯৭ পরীক্ষার্থী

যমুনায় নৌকা ডুবিতে দুই দিন ধরে কৃষি শ্রমিক নিখোঁজ

বড়াইগ্রামে মামাতো ভাই-বোনের পালিয়ে বিয়ে ছেলের বাড়িতে কনের স্বজনদের হামলা-লুটপাট

নাটোরে চিনিকলের লুণ্ঠিত কোটি টাকার মালামাল আট মাসেও উদ্ধার হয়নি

নাটোরে ফ্রেন্ডস ক্লাব রক্ষার দাবীতে মানববন্ধন

সিরাজগঞ্জে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি পালন

ডিআইজিসহ ১৩ পুলিশ কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসরে

ঢাকা জেলার নতুন ডিসি ফরিদা খানম, তাকে নিয়ে পুরোনো অভিযোগ ফের আলোচনায়

চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় হাসপাতালে মোতায়েন হচ্ছে ১০ জন করে আনসার

চাঁদপুরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ১২ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক কারবারি আটক

টিডিএসে জনতার প্রধানমন্ত্রী: সবার আগে বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

জিয়ানগরে আরও ৭৫ ব্যারেল চোরাই বিটুমিন উদ্ধার

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬৬

অবৈধভাবে মজুত ১৬০০ লিটার ডিজেলসহ আটক ১

ফরম পূরণ না হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষায় বসতে পারল না শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষকের গাফিলতির অভিযোগ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

