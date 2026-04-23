বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:২১ পূর্বাহ্ন
জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া দল সিরাজগঞ্জের আহ্বায়ক ফ্রুট, সদস্য সচিব আলীম

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া দল সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সাবেক কৃতি ফুটবলার হেদায়েতুল ইসলাম ফ্রুট। আর সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক ছাত্রনেতা ও খেলোয়াড় ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল আলীম।

মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) ৬৫ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির অনুমোদন দেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়াদলের আহবায়ক নিয়াজ মোর্শেদ ও সদস্য সচিব জাহেদ পারভেজ চৌধুরী।

কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক ফুটবলার ফরিদুজ্জামান স্ট্যালিন ও সদস্য (দফতরের দায়িত্বে) হিসেবে আছেন সাবেক ক্রিকেটার আল আমিন শেখ।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- আনোয়ারুল আজিম, আমিনুল ইসলাম শামীম সরকার, আব্দুর রাজ্জাক মিল্টন, মোহাম্মদ আলী তালুকদার, আতাউল্লাহ রাজু, সরোয়ার হোসেন সবুজ, নুর আলম ডাককু, মাহমুদুল আলম খোকন, বেনজির আহমেদ শুভ্র, আরিফুল ইসলাম, মেনহাজুল আবেদীন মেন্নাহ, সোহেল আব্বাস, মনিুরুজ্জামান লিটন, আবু সামা, আব্দুস সামাদ, ইব্রাহিম খলিল সোহান, মোকাদ্দেস হোসেন, সারজিস আহমেদ তুষার, মোহাম্মদ আলী জোয়ার্দার, নাজমুল হক, মেহিদী হাসান, জাকির হোসেন তরফদার মিঠু, ফয়সাল আহমেদ রুবেল, গোলাম কিবরিয়া উজ্জল, রেজাউল করিম মিঠু, আব্দুর রশীদ, আব্দুল মোতালেব মুরাদ, তারিকুল ইসলাম তারা, হাসিবুল ইসলাম শওকত প্রমুখ।


