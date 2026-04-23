বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১০:৪৩ অপরাহ্ন
কাজিপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ১৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬

“পুষ্টি বৈষম্যের দিন শেষ, গড়বো স্বনির্ভর বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে  সিরাজগঞ্জের কাজিপুর  উপজেলা স্বাস্থ্যবিভাগ ২৩ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল /২৬ সাতদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বা কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষে   জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ/২৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।  ২৩ এপ্রিল   দুপুরে এ উপলক্ষে উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের  অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়ার সভাপতিত্বে এবং উপজেলা পুষ্টি কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ অফিসার ডাঃ মোঃ রাসেল   জাতীয় পুষ্টি বিষয়ে, মানব কূলকে পুষ্টি জ্ঞান ও জনসচেতনতা মূলক বিভিন্ন দিক তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন । তিনি বলেন, “পুষ্টি গুণ সমৃদ্ধ খাবার, কখন, কিভাবে খাওয়ানোর ফলে, পরিপূর্ণ সুফল আসবে, সেই জন্য, ব্যাপকভাবে প্রচার ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।একটি জাতি গঠনের জন্য পুষ্টির কোন বিকল্প নাই। এজন্য আমরা খাদ্য গ্রহনের সময় খাদ্যের পুষ্টিমান এর দিকেও লক্ষ্য রাখবো। নিজেও এবিষয়টি জানবো এবং অন্যদেরকেও জানানোর চেষ্টা করবো।”স্যানিটারি   ইন্সপেক্টর শহিদুল ইসলামের পরিচালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার শরিফুল ইসলাম, মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার   মিনহাজুস সালেকীন ,ডাক্তার মির্জা আইরিন আমিন, ডাক্তার তাজবিকুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা চিত্রা রানী সাহা প্রমুখ।
 এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানসহ ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্য সহকারীসহ সরকারি ,বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি শিক্ষকমন্ডলী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি,  স্বাস্থ্যকর্মী,ফেন্ড্রসীপ এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী ও সুধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।
 উক্ত সভায়  জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহউপলক্ষে  সাত দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণসহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ যে, বাংলাদেশে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর সাধারণত এপ্রিলের শেষে (যেমন- ২৩-২৯ এপ্রিল ২০২৬  জাতীয় পুষ্টি


কাজিপুরে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত 

