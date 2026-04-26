רביবার, ২৬ এপ্রিল ২০২৬
রায়গঞ্জে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতার সনদ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৬ এপ্রিল, ২০২৬
oplus_2097152

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতার সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুল খালেক পাটোয়ারী। তিনি বলেন, কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তুলতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন রায়গঞ্জের ফিল্ড সুপারভাইজার মোহাম্মদ শাহীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

আয়োজকরা জানান, উপজেলা প্রশাসন রায়গঞ্জ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতা ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।


