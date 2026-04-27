সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ০৬:০২ অপরাহ্ন
নোয়াখালীতে মাইকে লাগিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, পুলিশ দেখে পালালো যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬


নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে একটি সিএনজি অটোরিকশায় দুটি মাইক (লাউডস্পিকার) লাগিয়ে শেখ হাসিনার পক্ষে এবং জয় বাংলা স্লোগান দেন অজ্ঞাত এক যুবক। এসময় স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি তাকে মারধর করে পুলিশে দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ দেখে দৌঁড়ে পালিয়ে যায় ওই যুবক। এসময় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুট মাইক জব্দ করে।

সোমবার সকালে জেলা শহর মাইজদীতে আওয়ামী লীগের তালাবদ্ধ কার্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে একটি সিএনজি অটোরিকশা নিয়ে মাইজদী জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে আসেন এক যুবক। অটোরিকশার ওপরে দুটি মাইক লাগানো ছিল। কিছুক্ষণ পর ওই যুবক মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে। শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছার স্বাগতম। জয় বাংলা আসবে প্রধানমন্ত্রী আসবে। জয় বাংলা থাকবে আজীবন থাকবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’-সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

এসময় চার দিক থেকে কয়েকজন ব্যক্তি ওই যুবকে মারধর করে পুলিশে দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশ দেখেই ওই যুবক দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। 

সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ওই যুবক পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুটি মাইক ও একটি মাইকের অ্যামপ্লিফায়ার জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।


প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম

