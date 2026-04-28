কিশোরগঞ্জে থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানা, ভৈরব শহর ফাঁড়ি এবং বাজিতপুর থানাধীন পিরিজপুর পুলিশ ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।
মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) তিনি এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট থানা, ফাঁড়ি ও ক্যাম্পে কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের আবাসন, খাবার, লজিস্টিক সহায়তা, ছুটি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে খোঁজখবর নেন।
পুলিশ সুপার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং নিয়মিত পুলিশি টহল জোরদার, মাদক উদ্ধার ও চোরাচালান প্রতিরোধ, ওয়ারেন্ট তামিলসহ চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও দস্যুতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।
পাশাপাশি তিনি সেবা প্রত্যাশীদের দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত পুলিশি সেবা নিশ্চিত করে জনবান্ধব পুলিশিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মুকিত সরকারসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
Leave a Reply