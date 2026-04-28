মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ১১:৩০ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
উল্লাপাড়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১২শ লিটার ডিজেল জব্দ, ১০ টাকা জরিমানা টেলিগ্রাম গ্রুপে তরুণীদের নগ্ন ভিডিও বিক্রি-বিতরণ, গ্রেফতার তরুণ কিশোরগঞ্জে নিয়োগ কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান নোয়াখালী সিটি করপোরেশন ও বিভাগ বাস্তবায়নে বিলম্ব কেন? শেরপুরে ঝড়ে লণ্ডভণ্ড ফসলের মাঠ: সোনালি স্বপ্ন এখন কৃষকের গলার ফাঁস ছিনতাইকারীরা চলন্ত সিএনজি থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে কুমিল্লার কাস্টমস কর্মকর্তাকে: র‍্যাব নোয়াখালীতে মাইকে লাগিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, পুলিশ দেখে পালালো যুবক তাড়াশে পুকুর খননে মিলল প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্তির অংশ প্রাক্তন প্রেমিকের থেকে নগ্ন ভিডিও নিয়ে বিক্রি, টার্গেট ছাত্রীরা মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৭ জন গ্রেফতার
নোটিশ:
/ রাজশাহী, সর্বশেষ

উল্লাপাড়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১২শ লিটার ডিজেল জব্দ, ১০ টাকা জরিমানা

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬





সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে ১২০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়েছে। আদালত এ সময় অবৈধ তেল মালিক শাহ জামালকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। সোমবার রাত ১১টার দিকে উল্লাপাড়া পৌরসভার শ্যামলী পাড়া বাসস্ট্যান্ডের অদূরে পাবনা- বগুড়া মহাসড়কে এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। আদালতের বিচারক ছিলেন উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম।

আদালত এ সময় জরিমানার ১০ হাজার টাকা সহ জব্দকৃত ১২০০ লিটার তেল পাশ্ববর্তী উল্লাপাড়া ফিলিং স্টেশনে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেন।

আদালতের বিচারক রায়হানুল ইসলাম গণমাধ্যম কর্মীদের এ বিষয়ে বলেন, কোন ব্যক্তি তেল নিয়ে কারসাজি, অবৈধভাবে তেল বিক্রি ও সংকটের সৃষ্টি করলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ সময় গণমাধ্যমকর্মী, উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক মোহাম্মদ আলী সহ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech