বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১০:৪৪ অপরাহ্ন
সিরাজগঞ্জ ম্যারাথন নিয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময় চট্টগ্রামে অবৈধ অস্ত্রসহ ৪ জন গ্রেফতার, তিনজন অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আইজিপির হাত থেকে সম্মাননা পেল বাস্কেটবল ও ফুটভলি স্বাধীনতা কাপের চ্যাম্পিয়ন দল কুঁড়ি হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে তারা তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬১ বেবিচক সদর দপ্তরে আকস্মিক অগ্নিনির্বাপন মহড়া, প্রস্তুতি যাচাই করলেন চেয়ারম্যান যৌন নিপীড়ন মামলায় রাজশাহীতে সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী কারাগারে নির্মাণাধীন কাউন্সিলর কার্যালয় ও পুকুর সৌন্দর্যবর্ধন কাজ পরিদর্শনে রাসিক প্রশাসক রাজশাহীর পবায় টিসিবির গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, পুড়ল তেল-ডাল-চিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মোটরসাইকেল বাসায়, ফ্রিজ কোয়ার্টারে ; ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগ হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মোটরসাইকেল বাসায়, ফ্রিজ কোয়ার্টারে ; ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগ হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি: / ১০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দকৃত একটি মোটরসাইকেল ও এনসিডি কর্ণারের ফ্রিজ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ পাওয়া হিরো হোন্ডা ব্র্যান্ডের ১০০ সিসি একটি মোটরসাইকেল নিজ বাসায় নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন রফিকুল ইসলাম। গত ৬-৭ মাস ধরে মোটরসাইকেলটি নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলেও বিশ্বস্ত সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এছাড়াও নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ (এনসিডি) কর্ণারের ঔষধ সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ একটি ফ্রিজ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে সরেজমিনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে মোটরসাইকেল ও এনসিডি কর্ণারের ফ্রিজের কোনো উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।

ফ্রিজের বিষয়ে এনসিডি কর্ণারে দায়িত্বরত সিনিয়র স্টাফ নার্স অনন্যা রায় জানান, এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে রফিকুল ইসলাম বলেন, “ বাসায় যাতায়াতের জন্য মোটরসাইকেলটি বাড়িতে নেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে এটি আমার ছেলের কলেজে রাখা আছে। ব্যক্তিগত মোটরসাইকেলের পাশাপাশি মাঝে মাঝে এটি ব্যবহার করেছি। এছাড়া, ফ্রিজটি সচল রাখার উদ্দেশ্যে কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে ইনসুলিন ও কিছু খাবার সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়ায় দ্রুত মোটরসাইকেল ও ফ্রিজ অফিসে ফিরিয়ে আনা হবে।”

এবিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শাহনিমা তরফদার বলেন, “আমি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। আপনার মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারলাম। দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।


এই বিভাগের আরও খবর

রাজিবপুরে সাংবাদিকতার আড়ালে তেল সিন্ডিকেটের অভিযোগ: ১৩৫ টাকার পেট্রোল ৩০০ টাকায় বিক্রি জড়িত ছাত্রদল-যুবদল নেতারাও

আবারও বন্ধ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

খানসামায় বসতবাড়ি ও রাস্তার ধারে সজিনা চারা রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন

ফরম পূরণ না হওয়ায় এসএসসি পরীক্ষায় বসতে পারল না শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষকের গাফিলতির অভিযোগ

বীরগঞ্জে সাওতাল আদিবাসীদের মন্দির ও কালী প্রতিমা ভাংচুর এবং তির বৃদ্ধের ঘটনায় গ্রেফতার- ২

বিএনপি নেতার অবৈধ ড্রেজার জব্দ করেছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

সিরাজগঞ্জ ম্যারাথন নিয়ে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময়

চট্টগ্রামে অবৈধ অস্ত্রসহ ৪ জন গ্রেফতার, তিনজন অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত

আইজিপির হাত থেকে সম্মাননা পেল বাস্কেটবল ও ফুটভলি স্বাধীনতা কাপের চ্যাম্পিয়ন দল

কুঁড়ি হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে তারা

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬১

বেবিচক সদর দপ্তরে আকস্মিক অগ্নিনির্বাপন মহড়া, প্রস্তুতি যাচাই করলেন চেয়ারম্যান

যৌন নিপীড়ন মামলায় রাজশাহীতে সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী কারাগারে

নির্মাণাধীন কাউন্সিলর কার্যালয় ও পুকুর সৌন্দর্যবর্ধন কাজ পরিদর্শনে রাসিক প্রশাসক

রাজশাহীর পবায় টিসিবির গোডাউনে ভয়াবহ আগুন, পুড়ল তেল-ডাল-চিনি

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মোটরসাইকেল বাসায়, ফ্রিজ কোয়ার্টারে ; ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগ হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

