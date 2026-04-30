আইজিপির হাত থেকে সম্মাননা পেল বাস্কেটবল ও ফুটভলি স্বাধীনতা কাপের চ্যাম্পিয়ন দল

খেলাধুলায় জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশের ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রাখা এবং খেলোয়াড়দের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্কেটবল ও ফুটভলি নারী-পুরুষ দলের খেলোয়াড়দের আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির এ পুরস্কার প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশ বাস্কেটবল ও ফুটভলি দলের মোট ৪৪ জন খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করা হয়।
গত ১০ থেকে ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা কাপ ৩×৩ বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ (নারী ও পুরুষ) এবং বাস্কেটবল ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ বাংলাদেশ পুলিশ পুরুষ বাস্কেটবল দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। একই প্রতিযোগিতায় নারী দল প্রথমবার অংশ নিয়েই রানার্সআপ হয়।
অন্যদিকে, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত ভিসতা স্বাধীনতা দিবস ফুটভলি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ পুলিশ নারী ও পুরুষ দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশ বাস্কেটবল, বেসবল, ডিউবল, ফুটভলি ও টার্গেটবল ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি কাজী মো. ফজলুল করিম এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
