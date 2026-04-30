তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬১ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৪,আদাবরে ১১, শেরেবাংলা নগরে ১০,তেজগাঁও থানা ৫ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ ও হাতিরঝিল থানায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-আব্দুররহমান ওরফে রহমতউল্লাহ (৪২),
মো. নুর হোসেন (৫০),সালাউদ্দিন বেপারী (২৭),মো. আবুল হোসেন (বয়স উল্লেখ নাই),
মো. ফয়সাল (বয়স উল্লেখ নাই),মো. আলমগীর মন্ডল পুশু (২৮),মো. সোহেল হোসেন (২৩),মো. জামাল (২৬),সাগর ওরফে হৃদয় (২২),মো. সোহেল (২৬),মো. আশরাফুল (৩২) ও মো. হোসেন বিপ্লব(৪২), মো. ইমরান হোসেন (২১) ও মো. অন্তর (২০)।


আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-রেয়ার আল সামির (২৯),জামিলা বুপাশা খুশবু (২৭),মো. আনোয়ারুল ইসলাম (৩৭),মো. রুহুল আমিন ভূইয়া (বয়স উল্লেখ নাই),মো. স্বপন মিয়া (বয়স উল্লেখ নাই),
নাইম আবুল ফজল আশরাফি (বয়স উল্লেখ নাই),মো. ইসমাইল (২০),মো. লিটন হোসেন (২০),মো. গোলজার হোসেন (৪০) মো. স্বপন (৪২) ও মো. হেলাল (৪০)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- পান্নু মিয়া ( বয়স উল্লেখ নাই)মো. ইসলাম মিয়া ( বয়স উল্লেখ নাই),মো. শফিকুল ইসলাম ( ৩৪), মো. জাহাঙ্গীর আলম ( ২৬),মো. লিমন মিয়া ( ৩০),
আব্দুল কাদের জিলানি ( ১৮), মো. শাকিল ( ১৯), মো. শাহ জাহান ( ২৫), মো. সজিব ( ২৫) ও মো. ইয়াসিন শেখ (১৪)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আজগর আলী (৩২),মো. মেহেদি হাসান (২৩),মো. আপন (২০),মানিক কাজী মানিক (৩৫) ও সোহেল (২২)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জুম্মান (৩৫),মো. বাবুল মিয়া (২৬),মো. শাহ আলম (৫০),মো. তৌহিদ (২৯),মেহেদী হাসান মিরাজ (২৪) ও
মো. সোহাগ মিয়া (১৯)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জয় (২৮),মো. সোহাগ (৩৫),মো. রমজান (৩৪),মো. মিলন (৩৫),মো. আকবর (৩৭),মো. সামছুল মোল্লা (৪৮),মো. আরিফ (২৮),মো. বাদল মিয়া (২৮), মো. ফারুক (২৭),
মো. হানিফ (২৮),মো. সুজন (২৩),মো. সবুজ (৩২),মো. সাজ্জাদ হোসেন (২০),মো. কামরুল ইসলাম (২৩) ও মো. সজল (২৯)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


