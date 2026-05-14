মুন্সিগঞ্জে কোস্ট গার্ডের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ সামগ্রী বিতরণ

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সন্ধ্যায় কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন জনসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় দুঃস্থ ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নিয়মিত মেডিক্যাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
এরই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড ঢাকা জোনের ব্যবস্থাপনায় গজারিয়া থানাধীন কোস্ট গার্ড স্টেশনে এ মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৫১৭ জন অসহায়, দরিদ্র, দুঃস্থ ও শিশু বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী পান।
কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
