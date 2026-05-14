বানেশ্বরে এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের উদ্যোগে আম ও লিচু বুকিং বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় বানেশ্বর বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে আম ও লিচু বুকিং বিষয়ক একটি আলোচনা সভা। সভায় প্রতিনিধিরা ব্যবসায়ীদের সাথে নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন এ জে আর কুরিয়ার সার্ভিসের এজিএম এইচআর এডমিন শেখ জাবির হোসেন, এজিএম একাউন্ট মকবুল আহমেদ ফরহাদ, সোলাইমান হোসেন, ইমরান হোসেন বিজয় ম্যানেজার এডমিন । সভার সভাপতিত্ব করেন বানেশ্বর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার গোলাম রাব্বি।
বক্তারা উক্ত সভায় বলেন, “সঠিক পরিমাপে আপনারা মালামাল গ্রহণ করবেন এবং সুষ্ঠুভাবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিবেন। এছাড়া সকল প্রকার কালোবাজারি এবং অন্যান্য অবৈধ মালামাল নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিটি কাস্টমারের কাছ থেকে আইডি কার্ডের ফটোকপি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
