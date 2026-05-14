বিশ্বমঞ্চে এথনোস্পোর্টস: বিলাল এরদোয়ানের সাথে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ও স্থানীয় খেলাধুলা (এথনোস্পোর্টস) প্রসারে সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওয়ার্ল্ড এথনোস্পোর্টস ইউনিয়ন (World Ethnosports Union)-এর সভাপতি Bilal Erdoğan-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক।
বৈঠকে দুই দেশের গ্রামীণ ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বিশেষভাবে উঠে আসে ‘কান্ট্রি গেমস’ বা স্থানীয় খেলাধুলাকে আধুনিক কাঠামোর মধ্যে এনে বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিচিত করার উদ্যোগ।
প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বাংলাদেশের সমৃদ্ধ গ্রামীণ ক্রীড়া ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরে বলেন, আধুনিক ক্রীড়ার পাশাপাশি শেকড়-নির্ভর খেলাধুলা সংরক্ষণ ও বিকাশে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এসব খেলাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
অন্যদিকে বিলাল এরদোয়ান বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিত করতে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।
বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী বিলাল এরদোয়ানকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শিগগিরই বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ক্রীড়া কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের খেলাধুলার বিকাশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।
