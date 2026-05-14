সিংড়ায় অবৈধভাবে পুকুর খননের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান, দুজনকে লাখ টাকা অর্থদন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৪ মে, ২০২৬

নাটোরের সিংড়ায় অবৈধভাবে পুকুর খননের অপরাধে দুজন ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল ১১টা থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার চৌগ্রাম ইউনিয়নের ছোট চৌগ্রাম ও চৌগ্রাম পুকুরপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন সিংড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিস নিশাত আনজুম।

এ সময় ফসলি জমিতে ভেকু দিয়ে পুকুর খনন করার অপরাধে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী ছোট চৌগ্রাম গ্রামের রনি নামে একজনকে ৫০ হাজার টাকা ও পুকুরপাড়া এলাকার রত্না পারভীন নামে একজনকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে তাৎক্ষণিক তা আদায় করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিশাত আনজুম বলেন, অবৈধভাবে পুকুর খননের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং কৃষিজমি ও সড়কের ক্ষতি হচ্ছে। তাই সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।


