বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০২৬, ০৫:১৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
শেরপুরে ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত, সনদ বিতরণ ঐতিহাসিক বারদুয়ারী পশুর হাটে মন্দা: ক্রেতা-বিক্রেতার খরায় লোকসানের শঙ্কায় খামারিরা মানসিক স্বাস্থ্য দক্ষতা বাড়াতে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মশালা তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯৪ ‘শিক্ষার্থীদের এক দিনের টিফিনের অর্ধেক টাকা কিনবে গাছ, তৈরি হবে বাগান ’ নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ অবৈধ জালসহ মাছ উদ্ধার, ৩০২ জন আটক রামপুরায় শিশুকে বলাৎকার ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা, মাদ্রাসা ছাত্র গ্রেফতার উল্লাপাড়ায় ভিজিএফ চাল বিতরণের উদ্বোধন করলেন এমপি রফিকুল ইসলাম খান রায়গঞ্জে তিন ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন আইনজীবীদের সংবর্ধনা
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

রামপুরায় শিশুকে বলাৎকার ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা, মাদ্রাসা ছাত্র গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২১ মে, ২০২৬



রাজধানীর রামপুরার বনশ্রী এলাকার একটি হিফজ মাদ্রাসায় ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকার ও আত্মহত্যা প্ররোচণার মামলায় প্রতিষ্ঠানটির অপর এক ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত ছাত্রের নাম–মো. শিহাব হোসেন (১৯)।

বুধবার রাতে পাবনা জেলা বেড়া থানা এলাকা থেকে রামপুরা থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করে।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকালে মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, গত ১৯ মে রাত ১০টার সময় রামপুরা থানাধীন বনশ্রী সি-ব্লকের আলোকিত কুরআন ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসায় মো. আব্দুল্লাহর (১০) গলায় গামছা পেচিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার সংবাদ পায় পুলিশ। পরে রামপুরা থানার একটি দল উর্দ্ধতন ঘটনাস্থলে যায় এবং লাশের সূরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন।

পুলিশ জানায়, সুরতহাল প্রস্তুতকালে ভুক্তভোগীর পায়ুপথে অস্বাভাবিক যৌনাচারের লক্ষণ পরিলক্ষিত হওয়ায় অফিসারদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মো. শিহাব হোসেন (১৯) নামক ছাত্রের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে মাদ্রাসার চারজন ছাত্রের সাথে অস্বাভাবিক যৌনচারে লিপ্ত হওয়ার জানায়। পরে কর্তৃপক্ষ থানায় এসে এ বিষয়ে শিহাব হোসেনের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। সেই এজাহারের রামপুরা থানায় শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা রুজু হয়।

মতিঝিল বিভাগের ডিসি জানান, পরে রামপুরা থানার একটি আভিধানিক দল পাবনা জেলার বেড়া থানাধীন খাকছাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে বুধবার রাতে শিহাবকে গ্রেফতার করে।

এদিকে, নিহত শিশু আব্দুল্লাহর মা মোছা. টুকু আরা খাতুন গত ২০ মে রামপুরা থানায় শিহাব হোসেন ও অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনসহ দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ আনা হয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শেরপুরে ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত, সনদ বিতরণ

ঐতিহাসিক বারদুয়ারী পশুর হাটে মন্দা: ক্রেতা-বিক্রেতার খরায় লোকসানের শঙ্কায় খামারিরা

মানসিক স্বাস্থ্য দক্ষতা বাড়াতে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মশালা

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯৪

‘শিক্ষার্থীদের এক দিনের টিফিনের অর্ধেক টাকা কিনবে গাছ, তৈরি হবে বাগান ’

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ অবৈধ জালসহ মাছ উদ্ধার, ৩০২ জন আটক

শেরপুরে ব্র্যাক ডেইরি অ্যান্ড ফুড প্রজেক্ট দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত, সনদ বিতরণ

ঐতিহাসিক বারদুয়ারী পশুর হাটে মন্দা: ক্রেতা-বিক্রেতার খরায় লোকসানের শঙ্কায় খামারিরা

মানসিক স্বাস্থ্য দক্ষতা বাড়াতে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মশালা

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৯৪

‘শিক্ষার্থীদের এক দিনের টিফিনের অর্ধেক টাকা কিনবে গাছ, তৈরি হবে বাগান ’

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ অবৈধ জালসহ মাছ উদ্ধার, ৩০২ জন আটক

রামপুরায় শিশুকে বলাৎকার ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা, মাদ্রাসা ছাত্র গ্রেফতার

উল্লাপাড়ায় ভিজিএফ চাল বিতরণের উদ্বোধন করলেন এমপি রফিকুল ইসলাম খান

রায়গঞ্জে তিন ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন আইনজীবীদের সংবর্ধনা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech