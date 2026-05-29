কাজিপুরে কুরবানীকৃত পশুর চামড়া সংরক্ষণে আনসার ভিডিপি’র তদারকি কার্যক্রম

ঈদ-উল-আযহা ২০২৬ উপলক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় কোরবানির পশুর চামড়ার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনায় মাঠে নেমেছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাজিপুর উপজেলার সদস্যগণ। গত ২৮ মে দুপুর থেকে রাত্রি অবধি কাজিপুর উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা নুসরাত জাহানের নেতৃত্বে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কুরবানীকৃত পশুর চামড়ার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের অংশগ্রহনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।কার্যক্রমে গান্ধাইল ইউনিয়ন আনসার ভিডিপির কমান্ডার হাফিজুর রহমান সহ বিভিন্ন সহযোগী সদস্যরা অংশ নেয়।
উল্লেখ যে,
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কুরবানীর পশুর চামড়া সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে কুরবানীকৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো থেকে শুরু করে সংরক্ষণাগার পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত চামড়ার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।
উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা জানান,
“জাতীয় সম্পদ চামড়া, রক্ষা করবো আমরা” সফল করতে কুরবানীকৃত পশুর চামড়ার পচন রোধকল্পে সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক জনসাধারণের পাশাপাশি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ প্রান্তিক পর্যায়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন।তন্মধ্যে বর্জ্য অপসারণ এবং পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য।”
এর বাইরেও জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে, লাভজনক ক্ষেত্র এবং মূল্য ও বাজার স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসন ও হাট ব্যবসায়ী গণের সাথে সমন্বিত অংশগ্রহণ লক্ষনীয়ভাবে দেখা যায়।
