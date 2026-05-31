হরমুজ প্রণালিতে ভাসছে ‘নৌ-মাইন’, ওমানের জরুরি সতর্কতা

কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে নৌ-মাইনের মতো একটি ভাসমান বস্তু দেখা গেছে বলে সতর্ক করেছে ওমান কর্তৃপক্ষ। ওমানের জলসীমার মধ্যে এই সন্দেহভাজন বস্তুটি শনাক্ত হওয়ার পর দেশটির মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার (এমএসসি) এই অঞ্চলে চলাচলকারী সব ধরনের জাহাজ, নাবিক এবং জেলেদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে ওমানের মেরিটাইম সিকিউরিটি সেন্টার জানায়, হরমুজ প্রণালির ইনশোর ট্রাফিক জোনের পশ্চিমে ওমানের নিজস্ব জলসীমায় একটি ভাসমান বস্তু দেখা গেছে, যা নৌ-মাইন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই কারণে ওই এলাকায় চলাচলকারী সমস্ত সামুদ্রিক যানকে যেকোনো ধরনের সন্দেহজনক বস্তু থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এমন কোনো বস্তু চোখে পড়লে তা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলা হয়েছে।
এই ঘটনার আগে গত সোমবার মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, তারা দক্ষিণ ইরানের কাছাকাছি এলাকায় মাইন স্থাপনকারী কিছু নৌকায় হামলা চালিয়েছে। এর পরপরই গত শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তির শর্ত হিসেবে ইরানের প্রতি হরমুজ প্রণালি থেকে সমস্ত মাইন অপসারণের জোরালো দাবি জানান।
এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ওমান জলসীমায় এই সন্দেহভাজন মাইনের দেখা মেলায় ওই অঞ্চলের সামুদ্রিক নিরাপত্তায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
সূত্র: সিএনএন
Leave a Reply