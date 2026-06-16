ফেসবুকে মিথ্যা, মানহানিকর পোস্ট বিএনপি নেতার মামলা, সমন জারি

সিরাজগঞ্জে জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদকসহ কয়েকজন নেতার নামে ফেসবুকে মিথ্যা ও মানিকর পোস্ট করায় সিরাজগঞ্জ সদর আমলী আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন। গত ১০ তারিখ জেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক ও শহরের জুবলী বাগান লেনের এস.এম. দৌলত উদ্দিনের ছেলে তানভীর মাহমুদ পলাশ বাদী হয়ে ৫০০/৫০১ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন। আদালত আদেশের অপেক্ষায় রেখে মঙ্গলবার বিকেলে বিচারক সুমন কর্মকার আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন। আসাসী দিপংকর ঘোষ (৩৫) সিরাজগঞ্জ পৌর শহরের নতুন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামের মৃত সুর্য্যকান্ত ঘোষের ছেলে।
মামলা সুত্রে জানা যায়, গত ৮ জুন দিপংকর ঘোষ তার ফেসবুক আইডি ‘ডিএস দিপংকর ঘোষ শুভ’ আইডি থেকে তানভীর মাহমুদ পলাশসহ জেলা বিএনপির কতিপয় নেতৃবৃন্দ বালু মহলের টাকা আত্মসাত করেছে বলে পোস্টে উল্লেখ করেছেন। দিপংকরের মিথ্যা কুরুচিপুর্ন পোষ্ট ফেসবুকে মুহুর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফেসবুক পোস্টের কারনে বাদীর ভাবমুর্তি ও সুনাম চরমভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। যা অপুরনীয় ও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির সাধন। এ কারনে বাদী ৫০০/৫০১ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন।
বাদী তানভীর মাহমুদ পলাশ জানান, পোষ্টটি আমারসহ বিএনপির অনেক নেতার মান-সম্মান ক্ষুন্ন হয়েছে। আমি সুবিচারের আশায় আদালতে মামলা দায়ের করেছি। আদালত মামলাটি গ্রহন করে আজ আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে। আশা করছি আদালত ন্যায় বিচার পাব।
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