দ্রুতগতিতে বাইক চালানোর প্রতিবাদ করায় ঈদের দিন খুন হন শাকিল: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

সিরাজগঞ্জে ঈদের দিন গলায় ছুরিকাঘাতে শাকিল (২৩) নামে এক যুবককে হত্যার ঘটনায় তিন দিনের মধ্যেই রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. রাকিবকে (২৫) কক্সবাজারের চকরিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার রাকিব সদর উপজেলার ছোনগাছা ইউনিয়নের গুপিরপাড়া গ্রামের হায়দার আলীর ছেলে। নিহত শাকিল একই ইউনিয়নের ভুরভুরিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।
সোমবার সিরাজগঞ্জ সদর থানায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. হাফিজুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৮ মে ঈদের দিন সন্ধ্যায় ছোনগাছা বাজারের চামেলী মোড় এলাকায় শাকিলকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় সদর থানা ও গোয়েন্দা শাখার একাধিক টিম আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করে।
পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানা এলাকা থেকে প্রধান আসামি রাকিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।
হত্যার কারণ সম্পর্কে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, কয়েকদিন আগে ছোনগাছা বাজার এলাকায় দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোকে কেন্দ্র করে শাকিল ও তার বন্ধুদের সঙ্গে রাকিবের বাকবিতণ্ডা হয়। এছাড়া হত্যাকাণ্ডের তিন-চার দিন আগে একটি সেলুনে চুল কাটাকে কেন্দ্র করেও শাকিলের সঙ্গে রাকিব ও তার সহযোগীদের কথা কাটাকাটি হয়।
এসব ঘটনার জের ধরে ঈদের দিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে ছোনগাছা বাজারসংলগ্ন চামেলী মোড় এলাকায় শাকিলের গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় নিহতের ভাই মো. রহমত উল্লাহ বাদী হয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাজরান রউফ, সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
Leave a Reply