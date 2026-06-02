এনায়েতপুরে খুকনী ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদলের কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানার খুকনী ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।
আহ্বায়ক পদে ইসা আহম্মেদ ও সদস্য সচিব পদে আবুল কালাম আজাদকে মনোনীত করা হয় হয়।
মঙ্গলবার দুপুরে দলীয় সূত্র জানায়, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট এনায়েতপুর থানার খুকনী ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবকদলের কমিটি গত ৫ মে অনুমোদিত হয়েছে।
এনায়েতপুর থানা সেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক এস এম শাহরিয়ার ইমন, সিনিয়র যুগ্মআহ্বায়ক হযরত আলী মোল্লা ও সদস্য সচিব আহম্মদ আলী সরকার স্বাক্ষরিত কমিটিতে দলের ত্যাগী ও যোগ্যরা স্থান পেয়েছে।
নবগঠিত কমিটির নেতারা বলেন, সংগঠনের কমিটি গঠণ চলমান প্রক্রিয়া। সংগঠনের গতিশীলতার স্বার্থে পরিবর্তন আসবে। প্রবীন-নবীন অভিজ্ঞতাদের সমন্বয়ে পূণাঙ্গ কমিটি হবে। এছাড়া বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও সুশাসন তৃণমূলের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা কাজ করে যাব।
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