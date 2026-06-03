বিশ্ব সাইকেল দিবস আজ। প্রতি বছর বিশেষ এই দিনটি বিশ্বজুড়ে পালন করা হয়। বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সাইকেল রাইড সংগঠনগুলো নিয়েছে নানা কর্মসূচি।
বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস, সাইকেলেই প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এটি এমন একটি যানবাহন যা সমাজের একজন ধনী থেকে গরিব পর্যন্ত সবাই বহন করতে পারে। এটি বায়ু দুষণ কমায়। ট্রাফিক যানজট নিরসন করে। সমাজের বিভিন্ন দিকে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
মূলত যুক্তরাষ্ট্রের একজন অধ্যাপক লেসজেক সিবিলস্কি, তিনি বাইসাইকেল নিয়ে একটি প্রচারাভিযান শুরু করেন। তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল জাতিসংঘ বিশ্বে সাইকেলের সমর্থনে একটি দিন নির্ধারণ করবে।
২০১৫ সালে সিবিলস্কি একটি একাডেমিক প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই প্রকল্পটি একটি বড় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বাইসাইকেলের জন্য জাতিসংঘ একটি দিন নির্ধারিত করে।
২০১৮ সালের ১২ এপ্রিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে ৩ জুনকে বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই প্রস্তাবে তুর্কমেনিস্তান ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছিল এবং প্রায় ৫৬টি দেশ সহ-পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল
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