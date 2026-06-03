উল্লাপাড়ায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য বস্ত্র ছাগল বিতরণ করলেন সনাতন অনলাইন এক্টিভিটিস ফোরাম

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য বস্ত্র ও ছাগল বিতরণ করলেন সনাতন অনলাইনে এক্টিভিটিস ফোরামের প্রতিনিধি দল। বুধবার দুপুরে উপজেলার মহিষা খোলা গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা মৃত বাচ্চু সরকারের স্ত্রী ও তিন কন্যার মাঝে এ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী, নগদ টাকা ও ছাগল বিতরণ করেন। এতে কেন্দ্রীয় সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ জিতেন্দ্র চন্দ্র দাস ও উপ পরিচালক শম্ভু সরকার উপস্থিত ছিলেন।
বিচরণ অনুষ্ঠানে এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উল্লাপাড়া উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি সুজিত ঘোষ, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক সাধন কুমার রায়, সুব্রত কর্মকার, ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক রামকৃষ্ণ দত্ত, কয়রা পুজা উদযাপন কমিটির সদস্য সন্তোষ কুমার সহ গণমাধ্যম কর্মীরা।
এ সময় উল্লাপাড়া উপজেলা পুজা উদযাপন কমিটির সভাপতি সুজিত ঘোষও ওই দুস্থ পরিবারের মাঝে নগদ ২ হাজার টাকা প্রদান করেন।
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