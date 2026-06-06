কাজিপুরে “সাফল্য জব প্রিপারেশন হোম” এর উদ্বোধন

‘স্বপ্নের ক্যারিয়ার,সাফল্যের প্রস্তুতি’ এই শ্লোগান কে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে প্রথমবারের মতো “সাফল্য জব প্রিপারেশন হোম” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।৬ জুন শনিবার কাজিপুর উপজেলার মেঘাই নতুন বাজার সেতু কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সংলগ্ন এলাকায় এ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ও উদ্বোধন করেন কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ,কাজিপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আহসান হাবিব।
সভাপতিত্ব করেন সরকারি আজিজুল হক কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মোঃ মুশফিকুর রহমান। কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোঃ ফিরোজ হাসানের সঞ্চালনায় অন্যন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আর আই এম ডিগ্রি কলেজ এর অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ সাইদুল ইসলাম,
বগুড়া মজিবুর রহমান ভান্ডারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শাহীন রেজা,সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আকরামুল ইসলাম, মেঘাই ইউসুফ উদ্দিন ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান টি এম আতিকুর রহমান নান্নু, সাফল্য জব প্রিপারেশন হোম এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মেঘাই ইউসুফ উদ্দিন ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাফল্য জব প্রিপারেশন হোম এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সেতু কম্পিউটার ট্রেনিংইনস্টিটিউটের পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন,শিক্ষার্থী মাইনুল ইসলাম সংগ্রাম ও মিস্ট্রি খাতুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিভিন্ন কলেজ এর প্রতিনিধিবৃন্দ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য প্রভাষক আব্দুল্লাহ আল মামুন,লেখক আল মাহমুদ সরকার জুয়েল ও সদস্য মারুফ হোসেন সহ দুই শতাধিক শিক্ষার্থীবৃন্দ।উল্লেখ
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