সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ফুলজোর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা ফুলজোর নদী থেকে ভাসমান এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার সন্ধ্যায় সলঙ্গা থানার সাহেবগঞ্জর নলছিয়া এলাকার ফুলজোর নদীতে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাহেবগঞ্জর নলছিয়া এলাকায় ফুলজোর নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।
সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসলাম আলী বলেন, খবর পেয়ে থানার নলছিয়া এলাকার ফুলজোর নদী থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত ও প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
Leave a Reply